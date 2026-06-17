В Петрозаводске пройдет форсайт-завтрак "Бизнес-тренды Карелия-2030"

На мероприятие приглашают представителей бизнес-сообщества и всех, кому важно узнать перспективы развития бизнеса и республики в ближайшие годы

Что ждёт предпринимателей региона с самой протяженной в России границей с НАТО? Какие вызовы и возможности появляются у республики в ближайшие годы? Приведёт ли открытая подготовка к войне со стороны Финляндии, Швеции и Прибалтики к милитаризации Карелии и усилению контроля всех сфер деятельности?

Как эти факторы и тенденции скажутся на перспективах развития бизнеса в Карелии? Какие рыночные ниши будут сокращаться, а какие расти? Какие бизнес-стратегии и шаги будут наиболее эффективными в этих условиях? Станет ли Карелия более привлекательной для предпринимательства или её ждёт исход бизнеса?

Получить ответы на эти вопросы, осознать новые реалии и разработать стратегию развития/спасения/создания своего дела можно 28 февраля на форсайт-завтраке "Бизнес-тренды Карелия-2030".

Приглашённые гости:

Юрий Савельев - доктор экономических наук, бизнес-консультант, профессор РАНХиГС – Санкт-Петербург.

Лиана Похвалина - организационный психолог, общественный деятель, соучредитель Фонда территориального развития «Карьяла», эксперт в сфере социального проектирования.

Максим Мазуровский - кандидат экономических наук, продюсер фестиваля «Воздух Карелии», создатель проекта «Азбука будущего».

Программа форсайт-завтрака:

10:00 - вступительное слово и знакомство

10:15 - доклад «Образ будущего Карелии»: раскрытие сценариев развития Карелии до 2030 года, описание основных рисков, угроз, возможностей, представление карты рыночных ниш

10:45 - вопросы и обсуждение с участниками форсайт-завтрака будущих рыночных ниш

11:15 - ключевые бизнес-стратегии, варианты действий бизнеса в рамках образа будущего Карелии до 2030 года

11:45 - подведение итогов.

Регистрация с включённым вкусным завтраком на выбор - по ссылке.

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