ПетрГУ вошел в топ IT-вузов России по уровню зарплат выпускников

Выпускники МФТИ получают 350 тысяч в месяц, а специалисты из ПетрГУ - 140 тысяч

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Петрозаводский госуниверситет вошел в число российских вузов, выпускники которых получают высокие зарплаты в сфере IT.

Лидером рейтинга российских вузов по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, завершивших обучение в вузах в 2020-2025 годах, стал МФТИ. По данным сервиса SuperJob, средняя зарплата выпускников-айтишников составляет 350 тысяч рублей в месяц. На втором месте два вуза - ИТМО и МИФИ, выпускники которых зарабатывают по 300 тысяч. Третье место у трех вузов: МГУ, Бауманка и ВШЭ, выпускники получают по 290 тысяч).

ПетрГУ расположился на 20-й строчке. Как отметили в пресс-службе вуза, средний размер зарплат выпускников в IT сфере за год составляет 140 тысяч рублей в месяц. Большая часть выпускников не покидают Петрозаводск после окончания учебы.

В рейтинге представлены 85 университетов из 39 городов. В рейтинг вошли вузы, выпускники которых стали победителями крупнейших международных студенческих олимпиад. Рейтинг составил сервис по поиску работы SuperJob и госкорпорация «Роскосмос».