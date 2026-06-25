Ивана Купалу отметят на берегу Крошнозера

Где и когда в Карелии можно прыгнуть через костер и запустить венок в озеро

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Праздник летнего солнцестояния отметят на берегу карельского озера прыжками через костер.

Гуляние на Ивана Купалу пройдет в пряжинской деревне Котчура на берегу Крошнозера 6 июля (12+). Организаторы говорят, что берег озера превратится в место волшебства.

Гостям праздника предложат перепрыгнуть костер и загадать желание, поводить карельские хороводы, угоститься калитками и лохикейто, рассказали в паблике «Территориального альянса РК».

Состоится и водный ритуал – участники запустят венки в озеро. Говорят, от этого зрелища дух захватывает. Будут в программе и мастер-классы по изготовлению сувениров.

За день до этого на Кукушкиной горе в деревне Виданы пройдет фольклорно-экологический праздник (0+). В программе – показ мод, концерты и игры.