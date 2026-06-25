Старый крест после реставрации вернут в храм в Олонецком районе

Специалисты музея-заповедника «Кижи» дали новую жизнь святыне

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Старый церковный крест отреставрировали в Карелии. Восстановлением занималась команда реставраторов музея-заповедника «Кижи». Его собираются установить в храме Рождества Христова в олонецком селе Коткозеро.

С просьбой восстановить церковную реликвию к музейщикам обратился настоятель нового Храма Рождества Христова в Коткозеро отец Симеон. Предположительно, крест был изготовлен в конце 19 века. На нем были различные повреждения, трещины, сколы, следы воска, краски и ожогов. Реставраторы очистили святыню, укрепили элементы и восстановили, а также по сохранившимся очертаниям букв восстановили надписи на лицевой стороне.

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Священнослужитель поблагодарил команду специалистов за проделанную работу.

«Крест — прежде всего, победа над злом, над людским грехом. Эта святыня была забыта, а теперь возвращается в храм, где перед ней будет совершаться молитва и вновь зазвучат слова благодарности Богу», - сказал отец Симеон.