В Петрозаводске поставят таблички с призывом убирать за своим питомцем

На улицах карельской столицы в скором времени могут появиться новые информационные стенды и таблички. Одни будут рассказывать о правилах обращения с животными, в том числе, стерилизации и кастрации и опасности самовыгула, а на других будет призыв убирать экскременты за своим питомцем. Дизайн последних должны будут придумать местные зоозащитники, а изготовить за счет бюджета Петрозаводска. Стенды предлагают разместить на проспекте Ленина и у школы №55, а таблички поставить в популярных для выгула собак местах. Об этом в своем аккаунте написал сити-менеджер Владимир Любарский по итогам встречи с петрозаводскими зоозащитниками.

По итогу беседы, кроме информационных стендов и табличке, решили организовать рабочую группу.

«Рабочая группа будет функционировать не просто для обсуждения и решения проблем точечным способом – подход должен быть системным. Что это значит? От зоозащитников мы ждем конкретных предложений по корректировке правовой базы: где-то понадобятся изменения в городские правила благоустройства, а где-то – в республиканском или федеральном законодательстве», - написал градоначальник. Он добавил, что мэрия в этом процессе будет выполнить роль модератора. Поступившие предложения обещают представить в карельском парламенте. (фото pixabay.com, HeartlandMom)