Заброшенную больницу-долгострой начали реконструировать на Древлянке

Строители появились у простоявших в бесхозном виде почти 30 лет блоков межрайонной больницы на Древлянке. Реконструкцию здания собираются завершить к декабрю 2023 года, написал в своем аккаунте глава Карелии Артур Парфенчиков. Руководитель региона также рассказал, какие отделения разместятся в здании.

Компании «Технопромэкспорт», которая занята на объекте, предстоит заново выстроить внутренние конструкции, а затем провести другие работы.

После реконструкции в блоке «А» на первом этаже должны появиться приемное и диагностические отделения, на втором этаже – эндокринологическое. На третьем этаже разместится ревматологическое отделение и ревматологический центр. На четвертом этаже откроют отделение челюстно-лицевой хирургии, на пятом - отделение оториноларингологии, на шестом - три операционные и отделение анестезиологии-реанимации с палатой ИТАР.

В блок «Б» из Детской республиканской больницы переедет детская поликлиника. (фото со страницы главы РК)