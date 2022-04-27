В Петрозаводске по ориентировке задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны при патрулировании получили ориентировку на молодых людей, подозреваемых в грабеже. Через некоторое время в микрорайоне Голиковка правоохранители задержали двоих горожан – 21 года и 27 лет, схожих по приметам, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Их передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Также в гипермаркетах карельской столицы были задержаны 28-летняя и 40-летняя гражданки, которые попались на хищении товаров. Похитив из магазина шампунь, косметику, средств для ухода за лицом и шоколадную пасту, они нанесли ущерб торговой точке почти на две тысячи рублей. Нарушительницы были доставлены в отделения полиции. Фото: pixabay.