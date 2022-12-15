В Петрозаводске обнаружены новые петроглифы

Что такое петроглиф? В переводе с древнегреческого «петр» - это камень, а «глиф» - резьба. Если кто-то выбил на скале «Здесь был Вася», это уже петроглиф

На вновь образованной улице Чарльза Гаскойна в Петрозаводске, рядом с Комариной тропой, молодые петрозаводские художники выступили с потешной инсталляцией – они высекли современные петроглифы на осколках габбродиабаза.

Надо сказать, что в идее есть скрытый смысл. Дело в том, что молодым художникам никто не мешал взять аккуратные плиты черного камня, но нет – они сыграли в карельскую историю, когда у нас на Онежском озере взорвали скалу с древними изображениями и под покровом ночи увезли в Эрмитаж. С одной стороны, петроглифы стали общедоступны, но с другой стороны, это ровно такое же варварство, как уничтожение древних статуй Будды в Афганистане.

А рядом пример другого уничтожения: карельские художники Валентина и Сергей Чиненовы (низкий поклон им за выбранную тему) изображали взорванные петрозаводские храмы, когда-то высившиеся на месте нынешнего Музыкального театра и памятника С.Кирову. (Видео)