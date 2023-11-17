В Петрозаводске начался суд над братьями-каратистами

16 ноября в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении известных в Карелии братьев-каратистов Кадашевых – старшего Джаваншира и младшего Джахангира, а также их приятелей – Роберта Тоняна и Раула Джафарова.

На судебное заседание ожидаемо пришло много слушателей. Охрана порядка в здании суда была серьезно усилена. Больше десяти судебных приставов следили, чтобы процесс проходил без инцидентов.

Прокурор зачитал обвинительное заключение. В обвинительное заключение, которое зачитал прокурор Луценко, попали три истории, связанные с братьями-каратистами. Их обвиняют в угрозе убийством, причинении вреда здоровью, похищении человека, хулиганстве. Подробности о том, в чем обвиняют подсудимых и что они ответили на обвинение, читайте здесь.