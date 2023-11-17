В приюте для животных вот-вот закончатся дрова

В приюте «Забытые животные» на исходе дрова.

«Помогите! Необходимо распилить и наколоть дрова. На нашу просьбу пока откликнулись только два человека. Дров осталось не так много, а холода уже подступают», — призывает всех неравнодушных Наталья Зряхова.

В приюте «Забытые животные» находится больше ста кошек и собак. Многие из питомцев потеряли кров над головой по жестокосердию людей. Например, история собаки по кличке Шериф (на снимке вверху, — прим. ред) довольно банальна. Бывшие хозяева привязали пса к дереву возле приюта со словами «Мы не думали, что он вырастет большим». Люди просто оставили его и ушли.

«Послушный пес, очень умный и сильный. Спокойно относится к кошкам и другим собакам. Он очень крутой!»

— говорит Наталья.

Теперь большая, но очень добрая собака с грустными глазами ищет новых хозяев.

Впрочем, своего счастливого часа ждут и другие животные приюта.

Зимой приютам особенно нужна помощь. Натопленная печь – это гарантия тепла для животных в холодные зимние месяцы. Да и миска теплой каши придется для бездомных собак и кошек как нельзя кстати. //Фото Натальи Зряховой