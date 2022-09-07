В Петрозаводске на Древлянке открылась новая спортплощадка

На днях председатель Петрозаводского городского Совета Надежда Дрейзис, заместитель Председателя Петросовета Оксана Политова и мэр города Владимир Любарский посетили новый спортивный объект в районе Финского проезда микрорайона Древлянка – 7.

«Создание данной площадки – это пример партнерства бизнеса и власти», - сказала депутат Петросовета Оксана Политова.

Важно отметить, что строительная компания «КСМ» средств не пожалела. Стоимость объекта составляет 8 миллионов рублей. Три года назад компания также за собственный счет обустроила спортплощадку с тренажерным комплексом в соседнем ЖК «Скандинавия». (Видео)