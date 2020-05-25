25 мая 2020, 09:53
Происшествия

В Петрозаводске мужчина пригрозил похоронить бывшую жену

Агрессивный мужчина был задержан и передан полиции

Жительница столицы Карелии пострадала от рук бывшего 32-летнего супруга.

Мужчина избил ее, а также угрожал физической расправой и намерением ее похоронить. На помощь потерпевшей утром 22 мая прибыли сотрудники Росгвардии. По сообщению вневедомственной охраны, потерпевшая отказалась от медицинской помощи, несмотря на телесные повреждения.

Агрессивный мужчина был задержан и передан полиции. Проводится проверка.

 

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росгвардия
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агрессия
насилие