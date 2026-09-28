В Петровской Слободе установят зарядные станции для электромобилей

«Охта Групп Карелия» формирует не просто жилой квартал, а продуманное пространство, где городская жизнь органично сочетается с природой: от набережной и детских площадок до повседневных удобств и практичных решений

Фото: Охта Групп Карелия

Петровская Слобода — район в центре Петрозаводска, который строительная компания «Охта Групп Карелия» развивает не просто как место для строительства жилых домов, а как цельную и комфортную среду для жизни.

Здесь уже создана благоустроенная набережная Лососинки, пешеходный бульвар с зонами для прогулок, отдыха и спорта, оборудованы современные детские площадки, формируется озеленение территории. Можно выйти из дома на прогулку вдоль реки, провести время с детьми, позаниматься на тренажерах или сыграть в настольный теннис — многие привычные сценарии отдыха доступны прямо в районе.

И Петровская Слобода продолжает развиваться.

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Установка зарядных станций для электромобилей — еще один шаг в создании современной городской среды, которая учитывает меняющийся образ жизни горожан. Электромобилей становится больше, а возможность зарядить машину рядом с домом постепенно превращается из редкой опции в новый стандарт комфорта.

Для «Охта Групп Карелия» важно, чтобы удобство района складывалось из деталей: от благоустроенной набережной и мест для ежедневных прогулок до инфраструктуры, которой жители пользуются каждый день.

Петровская Слобода — это место, где городская жизнь, природа и современный комфорт становятся частью одного привычного маршрута: от двери своего дома.

Посмотреть видеообзор района можно по ссылке.

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