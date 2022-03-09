В период санкций обрабатывающие производства поддержат финансово

В Карелии разработали новую программу по поддержке предприятий в период жестких санкций. Займы планируют выдавать до 20 млн рублей. Такое решение принято в Фонде развития промышленности региона.

Программа «Бизнес-оборот» направлена на поддержку промышленных предприятий республики, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств. Как отметили разработчики проекта, сумма займа для предприятий, осуществляющих внешнеторговую деятельность, составит от 5 до 20 млн рублей, для иных заявителей – от 5 до 10 млн.

При этом льготный период по освобождению от уплаты основного долга продлен до 6 месяцев, срок самого займа – 2 года. Такие меры поддержки, по мнению специалистов Фонда, дадут возможность промышленным производствам приобретать расходные материалы, сырье, комплектующие, транспортные расходы. Фото: pixabay.com/ru