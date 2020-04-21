В Пенсионном фонде рассказали об индексации пенсии после увольнения

«Если работающий пенсионер оставит работу, когда будет проиндексирована его пенсия?» – такой вопрос поступил на горячую линию, которую провела заместитель управляющего ОПФР по Республике Карелия Юлия Ермакова. В пресс-службе ОПФР по РК объяснили, что выплата пенсии в новом, увеличенном с учетом индексации размере, начинает выплачиваться на четвертый месяц после увольнения с доплатой за три предыдущих месяца.

Напомним, что индексация страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты к ней производится только неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры могут увидеть размер своей пенсии с учетом всех индексаций, которые проводились в период осуществления ими работы, в личном кабинете на сайте ПФР, однако выплата пенсии с учетом индексации начнется только после увольнения.

После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, а начало выплаты индексированной пенсии в полном размере происходит спустя три месяца с месяца увольнения с доплатой за три предыдущих месяца.

К примеру, если пенсионер уволился с работы в марте, то в июле он получит пенсию с учетом индексации, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь.

Отметим, что обращаться в ПФ по вопросу индексации после увольнения не нужно, увеличение пенсии будет произведено автоматически.