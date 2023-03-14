14 марта 2023, 14:49
Культура

В парке «Паанаярви» для туристов построят деревянные настилы

Пиломатериалы на маршрут завозят на снегоходах

На одну из самых высоких гор Карелии в национальном парке «Паанаярви» в Лоухском районе на снегоходах завезли пиломатериалы.

На вершине горы Кивакка обустроят деревянные настилы для туристов. Фотографии транспортировки пиломатериалов опубликовал паблик регионального Минприроды.

«Оборудование троп в условиях северной карельской природы занятие совсем не простое!» - прокомментировали в министерстве.

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Метки: 
новости Карелии
туристы
пиломатериалы
Паанаярви