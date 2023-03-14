14 марта 2023, 14:49
В парке «Паанаярви» для туристов построят деревянные настилы
Пиломатериалы на маршрут завозят на снегоходах
На одну из самых высоких гор Карелии в национальном парке «Паанаярви» в Лоухском районе на снегоходах завезли пиломатериалы.
На вершине горы Кивакка обустроят деревянные настилы для туристов. Фотографии транспортировки пиломатериалов опубликовал паблик регионального Минприроды.
«Оборудование троп в условиях северной карельской природы занятие совсем не простое!» - прокомментировали в министерстве.