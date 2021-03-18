В «Ортоденте» запустили новую технологию изготовления зубных протезов

Стоматологическая клиника "Ортодент", известная петрозаводчанам своим инновационным подходом к лечению и протезированию зубов, вводит в строй новую цифровую технологию изготовления зубных протезов. О том, какие возможности для восстановления здоровья наших с вами зубов теперь доступны в нашем родном городе, рассказал учредитель клиники, стоматолог-ортопед высшей категории Владимир Дедков.

Когда и почему у вас возникла идея открытия собственной стоматологической практики?

Это произошло в далеком теперь 2004 году. На тот момент я был уже опытным действующим специалистом, поработав и в городской стоматологии, и преподавателем у зубных врачей и зубных техников в медицинском училище, и довольно длительное время в стоматологическом отделении медсанчасти завода «Тяжбуммаш», где у нас была очень широкая практика протезирования по технологии металлокерамики. Но мне хотелось дальше развиваться в своей профессии, хотелось осваивать новые стоматологические технологии, и я чувствовал, что не за горами интересные и далекоидущие перспективы стоматологической науки. Я не желал оставаться в стороне от этого, хотелось быть актуальным, "в тренде", как сейчас говорят.

Получилось ли у вас "оседлать" тренд, который вы предчувствовали?

Да, у нас это получилось. Наша клиника была в первых рядах тех, кто не только заинтересовался вопросами цифровой стоматологии, но и начал реализовывать эти технологии и методики на практике. Вместо традиционных аналоговых способов, таких, как снятие слепков, моделирование протезов из воска, отливка моделей, которые были трудоемки, содержали погрешности на каждом шаге производства зубных протезов и доставляли как минимум дискомфорт пациентам, мы перешли на новые технологии. Мы закупили высокотехнологичное оборудование: фрезерные станки, которые вытачивают стоматологические конструкции гораздо быстрее и точнее людей, с точностью до микрон, а это очень важно, ведь каждая неточность или шероховатость протеза будет доставлять дискомфорт использующему его человеку. И взяли на вооружение вместо устаревшей технологии снятия слепков новейший зуботехнический сканер InEOS X5 от Dentsply Sirona, который позволяет сканировать не только модели, но и слепки, а программы моделирования In Lab и ExoCad дают прекрасную возможность реализовывать реставрации любой сложности в кратчайшие сроки.

А насколько это безопасно? Ведь рентген нельзя делать часто?

Не беспокойтесь, это абсолютно безвредно. Этот сканер работает на абсолютно другом принципе, и не использует никаких вредных излучений. Он сертифицирован как нашим Минздравом, так и во всем мире, и процедуру сканирования вы можете проходить столько раз, сколько это необходимо, без какого-либо вреда для вашего здоровья.

Стоматология - это, в первую очередь медицина, и мы также руководствуемся принципом "не навреди", как и остальные врачи. Мы регулярно ездим на международные обучающие семинары в Германию, Швейцарию, Лихтенштейн, Францию и Испанию, регулярно проводим техническое обслуживание всего нашего оборудования согласно регламенту. А для производства зубных протезов мы вместо устаревающей металлокерамики используем цирконий, керамику и стеклокерамику, а также композитные материалы, которые заказываем у лучших производителей из Японии и других стран.

Стоматология, повторюсь, это медицина, а в медицине все происходит по медицинским показаниям. Мы соблюдаем этапность, соблюдаем преемственность, у нас есть коллегиальность и мы рассматриваем пациента в комплексе - это наше кредо, кредо нашей клиники. А принцип нашей работы: ваша улыбка - наша забота.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете обратиться в стоматологию "Ортодент" , ул. Ровио, 3, или по телефону 8 (8142) 530-030.

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