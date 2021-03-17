Цифровой девайс поможет управиться и с детьми, и с домом

Автор: Анна Павлова

Все большую популярность приобретают на рынке цифровых услуг колонки со встроенным искусственным интеллектом. Каждый производитель старается добавить в свой девайс уникальные функции и характеристики, которые выделят его и сделают более конкурентоспособным.

На что же способны современные чудо-колонки? Для одинокого человека – это собеседник, для родителей – компактная няня, которая на время развлечет малыша, для школьников – голосовая шпаргалка и возможность послушать любимую музыку. Даже людям в возрасте такое устройство пригодится, например, чтобы напомнить любимый рецепт или озвучить прогноз погоды на завтра. Все это и многое другое может колонка «Капсула», которую разработал ИТ-холдинг Mail.ru Group, а содержанием помогла наполнить компания «Ростелеком».

Главным достоинством колонки-капсулы является «Маруся» – голосовой помощник, а точнее, помощница, работающая на базе искусственного интеллекта. Она ищет и анализирует информацию в интернете, чтобы ответить на любые вопросы своего владельца, и на этом ее возможности только начинаются.

Таланты умной цифровой помощницы и ее «Капсулы» можно условно разделить на три основные категории.

Звуки музыки

Конечно, по своему основному назначению – это колонка с качественным объемным звуком, который точно оценят любители музыки. Все внутреннее пространство колонки занимают динамики, которые и позволяет добиться чистого и полного звучания. «Капсула» подключается к смартфону по Bluetooth, как любая обычная колонка – для этого не нужны специальные приложения, – и проигрывает ту музыку, которая уже есть в смартфоне.

При подключении по Wi-Fi колонка может воспроизводить музыку из приложения «ВКонтакте». Обращаясь к библиотеке популярной соцсети, голосовой помощник «Маруся» найдет для вас музыку по исполнителю, названию трека или определенному жанру. При покупке «Капсулы» сейчас, кстати, действует бонус – полгода бесплатной подписки на музыкальное приложение «ВКонтакте».

С февраля 2021 года «Капсула» интегрируется с модным приложением Spotify. Этот цифровой музыкальный сервис сейчас невероятно популярен среди молодежи. Ни одна другая колонка на российском рынке пока не может этим похвастаться, так что покупатели «Капсулы» получают еще и такой крутой бонус.

Семейные радости

Другая важная функция колонки – обучающе-развлекательная. Ее оценят, прежде всего, семьи с детьми. Начнем с того, что «Маруся» рассказывает сказки и, в отличие от других подобных устройств, не требует для этого никаких дополнительных платных подписок. Если же сказку своему чаду захочет рассказать родитель, то для этого у «Маруси» есть совершенно удивительная опция: иммерсивные сказки или сказки с дополненной реальностью. Достаточно выбрать сказку, и ее текст «Маруся» пришлет на смартфон. Затем она будет сопровождать чтение звуками, подходящими по смыслу к тому или иному эпизоду. Это может быть шум дождя, смех, веселая или лиричная музыка. Получится уже не просто чтение, а целое сказочное приключение.

Если ребенок только учится разговаривать, то у «Маруси» есть для этого специальные упражнения. Дети постарше могут поиграть с ней в города или другие популярные игры. Родительский телефон в доме при этом не нужен: если ребенок один, то он все равно может послушать сказку или поиграть – достаточно, чтобы колонка была подключена к домашнему интернету по Wi-Fi.

Школьникам «Маруся» поможет в обучении. На любой вопрос она найдет ответ на просторах интернета: подскажет высоту горного массива, поведает о художниках эпохи Возрождения, объяснит значение формулы. Среди опций есть даже изучение английского языка для начинающих.

Также «Маруся» может подсказать рецепт, дать актуальный прогноз погоды на ближайший день в нужном городе – и даже посоветует, что надеть. Тосты, цитаты, гороскоп, новости, будильник – эти опции будут полезны или интересны любому члену семьи независимо от возраста.

Голосовое управление

«Маруся» интегрирована с сервисом «Умный дом» от компании «Ростелеком». Она включает и выключает «умные» розетки и лампы, управляет «умной» бытовой техникой.

Также ей можно доверить управление приложением Wink. Это специализированный сервис, который разработал «Ростелеком» для просмотра телевизионных каналов и сериалов. В зависимости от типа подписки пользователю Wink доступны от 10 до 40 тысяч фильмов и сериалов, а также примерно 180 ТВ-каналов, сериалы, учебные и спортивные программы. «Маруся» с помощью голосовых команд включит телевизор, выберет определенный канал, фильм или сериал, переключит каналы, сделает звук громче или тише, поставит на паузу. При просмотре сериала ее можно попросить включить следующую или предыдущую серию. Все это очень увлекательно и удобно – чувствуешь себя героем фантастического романа о будущем.

Новый домашний любимец

Немного непривычно об этом говорить, но те, кто в теме, поймут: «Маруся» очень вежливая и корректная, не дерзит и не хамит, в отличие от некоторых своих «коллег». Внешне сама колонка выглядит очень уютно и мило, а еще одна функция приведет в восторг и детей, и взрослых: если колонку погладить, то она начинает мурчать как котик. Такая вот приятная мелочь, которая делает общение с «Марусей» еще более приятным.

«Маруся» постоянно обучается и с каждым днем может распознавать и удовлетворять все больше и больше запросов. Постоянно обновляется ее софт, выходят новые приложения и интеграции. Покупая колонку сейчас, вы получаете девайс, который будет развиваться дальше и приобретать все новые и новые полезные функции.

Чтобы стать владельцем «Капсулы», достаточно оформить предзаказ в отделе продаж Карельского «Ростелекома» по телефону 8(991)4758291 который работает круглосуточно, и согласовывать цвет колонки, адрес доставки и удобное время прибытия курьера.

На правах рекламы.