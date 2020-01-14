В Олонецком районе женщина убила гражданского мужа

9 января в Олонецком районе мужчина получил удар ножом от своей сожительницы и от травм умер по пути в больницу, сообщает Следком Карелии.

Трагедия произошла в поселке Ильинский. По версии следствия, 36-летняя женщина дома распивала спиртное со своим сожителем. В какой-то момент гражданские супруги поссорились и женщина ударила мужчину ножом. По пути в больницу он умер от колото-резаных ран.

Следкомом Карелии заведено уголовное дело, по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.