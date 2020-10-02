В одной торговой сети стартовала акция «Встречайся с воображением»

Все дети любят фантазировать и придумывать истории. Конструктор позволяет ребенку путешествовать на внедорожнике или стать машинистом поезда, оседлать огненного дракона или исполнить любимую песню на сцене. Или вообще построить собственный мир. Игра помогает детям адаптироваться в социуме, учит общаться, справляться с трудностями и работать в команде. И важно, чтобы взрослые не оставались в стороне от процесса познания мира своим ребенком.

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией LEGO® Россия запустили маркетинговую акцию «Встречайся с воображением». С 29 сентября по 31 декабря 2020 года во всех магазинах сети «Пятёрочка» можно приобрести эксклюзивные наборы LEGO® со скидкой до 89% из линеек City, Friends, DUPLO, Ninjago и Creator.

При совершении покупки за каждые 200 рублей в чеке на «Выручай - карту» автоматически начисляется одна электронная наклейка. Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка». Кстати, наклейками можно делиться со своими друзьями или близкими. В итоге можно накопить на один или все наборы конструктора.

Для активных Интернет - пользователей разработали мобильное приложение дополненной реальности. В нем можно проходить специальные миссии, играя в стилизованную LEGO-игру. За достижение определённых уровней пользователь получит настоящие призы, а также новые атрибуты для своего персонажа.

Помимо этого, планируются совместные активности с популярными YouTube-блогерами, а также фотоконкурс в социальных сетях.

«Наши тематические акции с игровой механикой всегда находили большой отклик у наших покупателей. Мы приглашаем всех родителей и детей открыть дверь в мир воображения вместе с наборами LEGO! Надеемся, наша новая акция станет увлекательным приключением для каждой семьи»

- комментирует Оксана Трофимова, директор департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети «Пятёрочка».

В поддержку акции запущена масштабная рекламная кампания, включающая наружную рекламу, AR в магазинах, ТВ, радио, digital, социальные сети.

Подробные условия участия в акции и получении призов на сайте.