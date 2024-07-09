В одной из девятиэтажек Петрозаводска произошел необычный пожар

Не совсем обычный пожар произошел в подъезде 9-этажного жилого дома в Скандинавском проезде Петрозаводска. Об этом сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Пожарные прибыли на место ЧП через пять минут, но их помощь не потребовалась, так как с огнем до их прибытия самостоятельно при помощи подручных средств справились очевидцы.

Как оказалось, в подъезде по не установленной пока причине загорелся электросамокат. Сейчас по данному пожару проводится проверка. // фото: freepik.com