09 июля 2024, 07:51
Трупный запах переполошил жильцов дома в Сегеже
За закрытыми дверями ждала страшная находка
Вечером 8 июля, в 18:27, на пульт пожарно-спасательной службы Сегежи поступил звонок с просьбой о помощи от сотрудников полиции. Об этом сообщил близкий к МЧС Карелии источник.
Необходимо было попасть в квартиру, откуда чувствуется трупный запах. Полицейских вызвали жильцы подъезда.
Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли квартиру и обнаружили труп мужчины.
Сейчас по данному инциденту проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // фото: freepik.com