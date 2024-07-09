Трупный запах переполошил жильцов дома в Сегеже

Вечером 8 июля, в 18:27, на пульт пожарно-спасательной службы Сегежи поступил звонок с просьбой о помощи от сотрудников полиции. Об этом сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Необходимо было попасть в квартиру, откуда чувствуется трупный запах. Полицейских вызвали жильцы подъезда.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли квартиру и обнаружили труп мужчины.

Сейчас по данному инциденту проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // фото: freepik.com