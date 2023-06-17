В одной из больниц Карелии нашли несколько опасных факторов

Требования пожарной безопасности нарушены в Медвежьегорской ЦРБ. Это выяснила районная прокуратура в ходе проверки, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В частности, оказалось, что не работает должным образом система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре не соответствует установленным требованиям, на крыше здания нет ограждения.

Прокуратура подала иск в суд и потребовала обязать медицинское учреждение устранить эти нарушения. Суд удовлетворил требования. // фото: правительство РК