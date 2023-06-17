Гости фестиваля «Воздух Карелии» радуются хорошей погоде

Второй день фестиваля «Воздух Карелии» радует хорошей погодой, отличной музыкой и продуманный инфраструктурой. На улице +18, солнце, лёгкий ветерок. Очень комфортно и нет никаких насекомых.

Мы встретили гостей из Мурманска и Санкт-Петербурга, которые довольны организацией фестиваля.

- Два в одном - мы и на рок-фестивале побывали, и резиденцию Карельского Деда Мороза увидели,

- рассказали нам меломаны из Мурманска.

На площадке фестиваля много разнообразных зон - есть, где отведать горячий суп с грибами, шашлык или мороженое, кому что нравится.

Прямо сейчас на большой сцене выступает группа «Алена», проект бэк-вокалистки группы ДДТ Алёны Романовой. В составе команды музыканты из коллектива Юрия Шевчука, они впервые на «Воздухе». Вечером ожидается выступление Константина Кинчева и группы «Алиса». // фото: Елена Малишевская/ «Петрозаводск говорит»