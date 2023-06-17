О чем молчат «Журавли»?

В этом выпуске речь пойдет о «Журавлях» — фонтане, который когда-то был настоящим украшением Петрозаводска, но, к сожалению уже много лет не работает.

Фонтан перед зданием бывшего Дома культуры ОТЗ был открыт еще в советское время, однако уже 80-е годы обветшал и пришел в упадок. В 1997-м его реконструировали и украсили скульптурой «Журавли» Григория Салтупа. Другое название фонтана — «Любовь».

Через несколько лет после открытия фонтана дворец культуры был продан частнику — вместе с «Журавлями». А поскольку их работу обеспечивали водопроводные сети, подведенные к зданию, новому собственнику вскоре стало всё это неинтересно и невыгодно. Городские власти тоже отказались брать фонтан на свой баланс.

С тех пор «Журавли» молчат. И их будущее туманно… // Фото: Андрей Панёвин / panevin.ru