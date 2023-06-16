Едва до беды не дошло. Деревенские написали предупреждение туристам

Дым появился на территории, прилегающей к старинной к культовой постройке в деревне Котчура. Часовня Иоанна Богослова — памятник деревянного зодчества XVIII — XIX вв.

Очевидцы предположили, что причиной пожара мог стать брошенный в сухую траву окурок . Тлеющий старый пень вовремя успели заметить местные жители, которые закидали горящее место песком. К счастью, большой беды не случилось – любимая часовня вне опасности.

Сегодня же на входе часовни появилось объявление:

«Господа гости! Убедительная просьба на территории архитектурного памятника и прилегающей к нему территории не курить!»

Известно, что историческая постройка, входящая в список объектов культурного наследия, не только любима местными жителями, но и пользуется популярностью у туристов.