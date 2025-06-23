В национальном районе Карелии строится музей уникальных лодок

В минувшие выходные активисты в Коршнозере начали постройку навеса, где будет расположена экспозиция деревянных лодок-долблёнок. Музей исторических лодок расположился на берегу озера Крошнозеро по проекту «Деревянная лодка — символ Карелии». Инициатором его является местный житель Владимир Неронов.

Найти и сохранить лодки, предназначенные для малых водоемов, стало основной целью крошнозерца Владимира Неронова. Владимир утверждает, что лодки, на которых ходили карелы по озерам и ламбушкам, делались раньше небольшими партиями. Причем у каждого мастера был свой «почерк».

Владимир Тимофеевич с детства увлекается лодками. Он родом из Архангельской области, в Архангельске окончил мореходку. В районе Котласа ремонтировал старые карбасы и пытался на них ходить. Интерес к старинным судам не пропал и поныне. Он продолжает заниматься поиском уникальных изделий, чтобы дать им вторую жизнь.

Это увлечение стало главным делом моряка. Его заявка была поддержана Фондом «Мельница». Осенью 2024 года на Круге благотворителей Володя получил поддержку своего проекта. На благотворительном мероприятии удалось собрать 200000 рублей, включая вклад Фонда «Мельница» в размере 50000 рублей, на реализацию проекта. Эти средства покрыли подготовку площадки, транспортные расходы и часть материалов на стропильную систему.

Начинание крошнозерца поддержал Павел Притуп - создатель традиционных построек, мастер из Кинермы. Возведение каркаса решили сделать в формате больших крошнозерских помочей. Если вы еще не знаете, что значит слово «помочи», то заглянем ненадолго в прошлое.

У карелов испокон веков жизнь строилась не на деньгах, а на взаимопомощи и угощении. В прошлые века дома ставили всей деревней. Хозяин будущего дома приглашал на помощь односельчан. Они вместе заготавливали лес. Как только материал был у хозяина был готов, мужики за один день всем скопом собирали избу. Помощников полагалось накормить за работу. Так в селе Крошнозеро по традиции предков за один день активисты возвели навес для хранения уникальных лодок. Женщины позаботились о пище. Уха, пироги, хорошее настроение помогают крошнозерцам осуществить давнюю мечту.

«Быть и еще раз быть музею лодок-долблёнок в селе Крошнозеро! Мы угощали пирогами от Доброй Кухни Мельницы на «Помочах». Работа спорилась, пироги катались, уха у местных активистов дымилась. Настоящий трудодень. Мы строить не умеем, но постарались быть полезными - напекли пирогов и нажарили кейтенпирай в поддержку доброго начинания!»

– сообщает «Фонд Мельница ВКонтакте.

Проект призван дать вторую жизнь историческим судам, созданным предками по особым технологиям, и сделать их доступными для изучения как взрослым, так и детям. Под крышей построенного музея обретут свое место шесть уникальных лодок.