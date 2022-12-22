В Минтруда высказались о доплатах семьям с детьми к Новому году

Дополнительных выплат семьям с детьми к Новому году в России не будет. Об этом рассказал глава Митруда РФ Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил чиновник, существующие меры поддержки семей с детьми в стране обширны. Их необходимо реализовать, подчеркнул министр.

Котяков напомнил, что с 1 января в стране серьезно изменится поддержка семей, в которых есть дети. Будет введено единое пособие.

Ранее был назван размер единого пособия для детей и беременных в Карелии. Жители республики смогут подать заявление на новую выплату в конце декабря. // Фото: unsplash.com