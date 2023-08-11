В Минприроды назвали возможную причину гибели рыбы в Туксе

Специалисты администрации Олонецкого района совместно с работниками других заинтересованных ведомств провели обследование реки Тукса, где произошла массовая гибель рыбы. Об этом сообщает администрация района.

Специалисты Роспотребнадзора взяли анализ воды в реке. Однако результаты станут известны не ранее 16 августа.

По информации Минприроды РК, причиной гибели рыбы могли стать погодные условия - обильные дожди и высокая температура воздуха и воды. Замор рыбы обычно происходит от удушья из-за недостатка в воде кислорода, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее жители Туксы сообщили о странном поведении рыбы в реке, которая плавает по поверхности. Многие рыбешки уже погибли. Очевидцы сообщили, что вода в реке стала мутной, от нее пахнет силосом. // Фото «Петрозаводск говорит»