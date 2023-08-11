Плавающая в реке мертвая рыба переполошила жителей Туксы

В Олонецком районе жители деревни Тукса обеспокоены рыбой, плавающей на поверхности в местной реке. Странное поведение заметили после ливня. Со слов местных жителей, некоторые рыбешки уже мертвы.

«В д. Тукса в реке аномалия или экологическая катастрофа. После сильного ливня в реке носом кверху (на поверхности) плавает рыба. Плотва, окунь, щука и т.д.. Некоторые из рыб уже дохлые»,

- пишут в сообществе «Подслушано в Олонце».

Подписчики сообщили, что вода в реке стала мутной, от нее пахнет силосом. Кто-то предположил, что вода нагрелась, а рыбе перестало хватать кислорода.