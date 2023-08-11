Водительские права жителя Петрозаводска уничтожат

Петрозаводчанин приобрел поддельные водительские права сразу на четыре категории автотранспорта. При этом опыта вождения у него не было, сообщили в прокуратуре Карелии.

Горожанин ездил почти два месяца, но попался на трассе «Кола» в Прионежском районе. Сотрудники ДПС остановили 35-летнего водителя и увидели, что его документы – фальшивые.

Согласно поддельным правам на чужое имя со вклеенной фотографией, горожанин мог управлять грузовиками, легковыми автомобилями, квадрициклами и трициклами.

Возбудили уголовное дело, петрозаводчанина признали виновным и приговорили к ограничению свободы на шесть месяцев. Фальшивые права уничтожат. // фото: freepik.com