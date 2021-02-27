В мэрии Петрозаводска рассказали, вернут ли троллейбус №2

В данный момент восстановить движение троллейбусного маршрута №2 через открывшийся после ремонта мост на улице Кирова невозможно. В будущем, однако, мэрия планирует вернуть этот маршрут. Об этом рассказал председатель комитета ЖКХ городской администрации Андрей Бекелев, его слова приводит «Столица на Онего».

Чиновник также оценил работу других троллейбусов, которые ходили и ходят сейчас через мост на Кирова.

Два троллейбусных маршрута до закрытия - четвертый и второй - проходили по улице Кирова. После закрытия моста нам пришлось поменять их пути следования. На данный момент маршрут №4 уже возобновил свой путь следования. Он проходит с Лыжной до Октябрьского проспекта. Но с 24 февраля видоизменен путь следования маршрута №5. Отныне он ходит с Лыжной через Первомайский проспект по Заводской и далее через Зайцева и набережную Варкауса - на проспект Ленина. И мост на Кирова будет задействован. Надеемся, что будет востребован такой маршрут. Что касается маршрута №2, то в привычном исполнении пока, к сожалению, нет возможности его запустить. Сейчас объявлен набор водителей троллейбусов. После их обучения и приема на работу будет рассматриваться возможность запуска троллейбуса №2 и возвращения пятерки к привычному маршруту,

- сказал Бекелев.

Напомним, с 24 февраля троллейбус №5 поменял свой маршрут и ходит теперь по всей набережной Варкауса. Ранее свой прежний маршрут вернул троллейбус №4. Фото transphoto.org