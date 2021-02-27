Почти сто поддельных банкнот выявили в Карелии в 2020 году

В 2020 году в Карелии были выявлены 99 поддельных денежных знаков. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России.

Чаще всего обнаруживались фальшивые пятитысячные купюры - 88 раз. Также выявлены восемь банкнот номиналом одна тысяча рублей и две купюры по две тысячи рублей. Помимо прочего, стражи порядка разглядели даже одну поддельную монету номиналом пять рублей.

Как отмечают специалисты, мошенники стали реже подделывать купюры иностранных государств - в 2020 году выявлено по одной поддельной банкноте номиналом 100 долларов США и 100 евро.

Жители республики могут самостоятельно определить подлинность банкнот по нескольким защитным признакам - на просвет, на ощупь и изменяя угол наблюдения. Научиться отличать подделку без специальных приборов поможет мобильное приложение «Банкноты Банка России». Фото gorodche.ru