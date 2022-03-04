В мэрии назвали претендентов на благоустройство в 2023 году

В мэрии определили парки, скверы и аллеи, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании, победителей которого благоустроят в рамках комфортной городской среды в 2023 году.

Общественная комиссия в мэрии поддержала все двадцать общественных территорий, которые в феврале были предложены петрозаводчанами. Отметим, что голосование начнется 15 апреля и продлится до 30 мая. Петрозаводчанам нужно будет выбрать всего семь территорий для благоустройства.

В на благоустройство претендуют:

-) Территория в районе дома № 6 по улице Крылова (район Перевалка);

-) Аллея Алексея Сиверикова (район Древлянка);

-) Семейная аллея (район Древлянка);

-) Сквер Знаний (территория в районе дома 27 по Лесному проспекту) (район Древлянка);

-) Приозерный парк (Октябрьский район);

-) Сквер Машиностроителей (Октябрьский район);

-) Сквер Ленинградских Ополченцев (Октябрьский район);

-) Парк Мира (Первомайский район);

-) Лососинский парк (район Голиковка);

-) Тихий сквер (район Голиковка);

-) Якорный парк (район Зарека);

-) Государев сад (район Центр);

-) Архивный сквер (район Центр);

-) Сквер Карельских Рун (район Центр);

-) Ринтальский сквер (район Кукковка);

-) Аллея Энтузиастов (район Кукковка);

-) Прибалтийский сквер (район Кукковка);

-) Парк Лесной Ключ (район Ключевая);

-) Ключевской сквер (район Ключевая);

-) Территория в районе дома № 6 и 8 по улице Сулажгорского Кирпичного Завода (район Сулажгорского Кирпичного Завода).



В этом году в Петрозаводске обновят Кукковский, Спортивный и Толевый скверы, Губернаторский сад, участки возле дома №14 на Ключевой улице, возле дома №7 на улице Труда и в районе Березовой аллеи. (фото pixabay.com, spanphilov0)