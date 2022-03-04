В мэрии назвали претендентов на благоустройство в 2023 году
В мэрии определили парки, скверы и аллеи, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании, победителей которого благоустроят в рамках комфортной городской среды в 2023 году.
Общественная комиссия в мэрии поддержала все двадцать общественных территорий, которые в феврале были предложены петрозаводчанами. Отметим, что голосование начнется 15 апреля и продлится до 30 мая. Петрозаводчанам нужно будет выбрать всего семь территорий для благоустройства.
В на благоустройство претендуют:
-) Территория в районе дома № 6 по улице Крылова (район Перевалка);
-) Аллея Алексея Сиверикова (район Древлянка);
-) Семейная аллея (район Древлянка);
-) Сквер Знаний (территория в районе дома 27 по Лесному проспекту) (район Древлянка);
-) Приозерный парк (Октябрьский район);
-) Сквер Машиностроителей (Октябрьский район);
-) Сквер Ленинградских Ополченцев (Октябрьский район);
-) Парк Мира (Первомайский район);
-) Лососинский парк (район Голиковка);
-) Тихий сквер (район Голиковка);
-) Якорный парк (район Зарека);
-) Государев сад (район Центр);
-) Архивный сквер (район Центр);
-) Сквер Карельских Рун (район Центр);
-) Ринтальский сквер (район Кукковка);
-) Аллея Энтузиастов (район Кукковка);
-) Прибалтийский сквер (район Кукковка);
-) Парк Лесной Ключ (район Ключевая);
-) Ключевской сквер (район Ключевая);
-) Территория в районе дома № 6 и 8 по улице Сулажгорского Кирпичного Завода (район Сулажгорского Кирпичного Завода).
В этом году в Петрозаводске обновят Кукковский, Спортивный и Толевый скверы, Губернаторский сад, участки возле дома №14 на Ключевой улице, возле дома №7 на улице Труда и в районе Березовой аллеи. (фото pixabay.com, spanphilov0)