Респираторный центр появится в этом году в Питкярантской ЦРБ
Уже в текущем году на базе Питкярантской ЦРБ откроют респираторный центр, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Здесь будут лечить жителей Приладожья с патологиями дыхания, включая последствия перенесенного ковида.
Покупка нового оборудования, в том числе компьютерного томографа, капремонты, создание гостиницы при Питкярантской ЦРБ – все это часть сложного комбинированного плана, чтобы создать такой центр.
В Питкярантской ЦРБ закончили капитальный ремонт поликлиники, направив на это восемь миллионов рублей. Остается кое-что доделать для наибольшего комфорта, на это выделили еще 10 миллионов.
- В конце марта для методической помощи в создании респираторного центра в больницу приедут доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой госпитальной терапии Петрозаводского госуниверситета, главный внештатный терапевт Минздрава республики Наталья Николаевна Везикова и заведующий пульмонологическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова, главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава Карелии Геннадий Иванович Моховиков, - сообщил Охлопков. // Фото: источник