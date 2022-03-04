Респираторный центр появится в этом году в Питкярантской ЦРБ

Уже в текущем году на базе Питкярантской ЦРБ откроют респираторный центр, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Здесь будут лечить жителей Приладожья с патологиями дыхания, включая последствия перенесенного ковида.

Покупка нового оборудования, в том числе компьютерного томографа, капремонты, создание гостиницы при Питкярантской ЦРБ – все это часть сложного комбинированного плана, чтобы создать такой центр.

В Питкярантской ЦРБ закончили капитальный ремонт поликлиники, направив на это восемь миллионов рублей. Остается кое-что доделать для наибольшего комфорта, на это выделили еще 10 миллионов.