В Лоухском районе будут судить мужчину, угрожавшего полицейским

Закончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает СУ СК по Карелии.

По версии следствия, в июне 2020 года сотрудники ГИБДД по Лоухскому району в ходе несения службы остановили автомашину, которой управлял водитель с признаками алкогольного опьянения. Сотрудники полиции отстранили водителя от управления транспортным средством и пригласили в патрульный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении. Находясь в патрульном автомобиле, обвиняемый повел себя неадекватно и высказал в адрес сотрудников полиции угрозы применения насилия.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото из группы СУ СК РФ по Республике Карелия