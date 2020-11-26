Бдительный житель Муезерского района помог поймать вора

Вчера днем в дежурную часть полиции Муезерского района поступил звонок от жителя одного из поселков, сообщает МВД по РК.

Мужчина увидел в окно, что кто-то выносит вещи из дома соседа.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что подозреваемый проник в жилище, разбив стекло. Вор успел скрыться, но вскоре его местонахождение было установлено. Мужчина 1989 года рождения дал явку с повинной и признался, что искал средства на покупку алкоголя. В чужой дом проник в поисках ценных вещей с целью дальнейшего сбыта В числе похищенного оказались спиннинги, обогреватель, DVD-плеер и иная техника, а также дубленка и другие предметы одежды.

В настоящее время устанавливается общая сумма ущерба, после чего будет принято процессуальное решение.

Фото из паблика МВД по Республике Карелия