В Латвии соблюдали местный закон и перевели на латышский Depeche Mode

Телевидение перевело концерт популярной группы Depeche Mode на латышский, следуя закону о государственном языке. Публику это очень возмутило, передает «Общественная служба новостей».

ТВ транслировало выступление знаменитого техно-коллектива и синхронно онлайн переводило песни. Латыши уже распространили запись в соцсетях и бурно обсуждают.

Они, в частности, смеются над интерпретацией известной композиции Depeche Mode под названием Enjoy the Silence.

Поклонники группы пишут, что хотели послушать концерт, но вынуждены были слушать перевод. такие действия назвали достойными номинации «Глупость года».