Исследователи рассказали о возможности непорочного зачатия у людей

О необычном природном явлении рассказала CNN исследователь Синтия Штайнер. Она вернулась к теме бесполого размножения, в результате которого эмбрион развивается сам.

Ученые и ранее знали об этом явлении, оно называется партеногенез. Но раньше его недостаточно хорошо изучили, сейчас исследования продвинулись, пишет египетское издание Sasapost.

Феномен наблюдали у разных животных и птиц. В частности, пять лет назад детеныша родила тигровая акула, которая жила без самца в австралийском аквариуме.

Ученые считают, что организм делает это, чтобы получить шанс выжить. И не исключают возможность «девственного размножения» для людей.

Еще в 1995 году генетики из Великобритании сообщили, что подтвержден случай частичного партеногенеза у человека. Ряд клеток ребенка был лишен генетического материала отца.

Специалисты объяснили, что эмбрион человека способен сформироваться из неоплодотворенной яйцеклетки. Однако полноценно развиться он не сможет, а превратится в тератому яичника. При этом вышеупомянутый ребенок якобы смог родиться, несмотря на ряд отклонений.

Наблюдавшие за ним исследователи не раскрывают его личность. Но они уверяют, что партеногенез у людей все же возможен. // Фото: kelin/Pixabay.com