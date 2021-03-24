24 марта 2021, 15:23
В Лахденпохье две женщины помогли поймать пьяного водителя
Бдительные жительницы Северного Приладожья, дожидаясь приезда ГИБДД, не давали нарушителю уехать
Накануне днем в дорожную полицию Лахденпохьи поступило сообщение о водителе с признаками опьянениями.
Звонившие говорили, что у родника на 1 км дороги «подъезд к п. Кокониэми» водитель «Митсубиши Лансер» пытается развернуться и уехать.
Прибышие инспекторы обнаружили 34-летнего нетрезвого водителя, жителя Сортавальского района. Мужчину отстранили от управления автомобилем. Иномарку отправили на штрафстоянку, сообщили в Госавтоинспекции Лахденпохьи.
До приезда сотрудников Госвтоинспекции водителю не давали уехать две местные жительницы. В отношении водителя составили административный материал. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Решение примет суд. (фото vk.com)