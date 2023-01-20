В Кондопоге хоккеисты проведут заключительные матчи

Хоккейная команда госучилища олимпийского резерва «СКА-Карелия» приглашает жителей и гостей республики на игры, которые пройдут в Ледовом дворце Кондопоги 22-23 января.

Матчи закроют домашнюю серию регулярного Чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщили в министерстве образования и спорта республики. Турнир завершится игрой с МХК «Амурские Тигры». К слову, встречи с этим соперником пройдут впервые в истории карельской команды.

В ведомстве также напомнили, что 23 января вход на матч свободный. // фото: freepik.