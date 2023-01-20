На время проведения ралли «Карелия 2023» закроют проезд

В Карелии в субботу, 21 января, стартует этап Чемпионата России по ралли «Карелия 2023». В связи с чем 21, 22, 25, 27 и 28 числа в Лахденпохском районе в целях обеспечения безопасности будет временно прекращено движение всех транспортных средств, предупредили в минтрансе республики. Водителей просят при планировании поездок в указанное время учитывать вводимые ограничения.

21 и 22 января с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 на участках автодороги «Куркиеки-Алхо» со 2 по 9 км.

25 января 2023 года с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 на участках автодорог «Куркиеки-Алхо» со 2 по 9 км; подъезд к п. Тиурула с 0 по 4 км.

27 января 2023 года с 14.30 до 18.30 на участке автодороги «Элисенваара-Лумиваара-Лахденпохья» с 5 по 16 км; с 15.00 до 19.00 на автомобильной дороге «Эстерло-подъезд к пункту пропуска «Сювяоро», 22 км.

28 января 2023 года с 09.45 до 11.45 и с 12.55 до 14.55 на участках автодорог «Элисенваара-Лумиваара-Лахденпохья» км 15 – км 30, «Ихала-Лумиваара» с 4 по 11 км»; с 10.30 до 12.30 и с 13.45 до 15.45 на участке автодороги «Алхо-Кетроваара» с 0 по 15 км; с 11.15 до 13.15 и с 14.20 до 16.20 на участке автодороги «Вялимяки-Костамоярви» с 1 по 11 км. // фото: autosport.com.ru.