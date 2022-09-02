В кинологическом отделении УФСИН пополнение

В кинологическом отделении отдела охраны лечебно-исправительного учреждения №-4 УФСИН Карели пополнение. Из племенного питомника служебного собаководства Калининградской области для прохождения службы по розыскному профилю поступил щенок немецкой овчарки по кличке Жакарта.

«Он заменит служебную собаку, готовящуюся к выходу на пенсию. Малышка с хорошим и крепким здоровьем и сильным характером. В питомнике уже прошла социализацию и курс дрессировки. Сейчас ее ждет регламентированный карантин, после чего опытный кинолог приступит с ней к тренировкам по общему и специальному курсам»,

- сообщи в пресс-службе регионального управления.

В регионе сейчас проходят службу порядка 90 служебных собак – в основном это немецкие и бельгийские овчарки. Напомним, в мае кинологическое подразделение СИЗО-2 пополнились двумя щенками немецкой овчарки – Фиджи и Хан, прибывших из племенного питомника Архангельской области. Фото: 10.fsin.gov.ru.