Три игривых росомахи попали на видео

Росомахи – звери-одиночки. Обычно вторую особь трудно встретить в ореоле десятка километров. Но на видео запечатлен один из редких случаев, когда сразу три росомахи попали в кадр. Видео поделились сотрудники заповедника «Костомукшский».

«Обычно они стараются держаться поодиночке. В вы успели рассмотреть третью? Кстати, такое активное поведение – типичное состояние росомахи. Она как ртутный шарик постоянно находится в движении»,

- рассказали специалисты. Скриншот и видео: vk.com/kostzap.