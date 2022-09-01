01 сентября 2022, 21:16
Зверье мое

Три игривых росомахи попали на видео

Кадрами поделились сотрудники заповедника «Костомукшский»

Росомахи – звери-одиночки. Обычно вторую особь трудно встретить в ореоле десятка километров. Но на видео запечатлен один из редких случаев, когда сразу три росомахи попали в кадр. Видео поделились сотрудники заповедника «Костомукшский».

«Обычно они стараются держаться поодиночке. В вы успели рассмотреть третью? Кстати, такое активное поведение – типичное состояние росомахи. Она как ртутный шарик постоянно находится в движении»,

- рассказали специалисты. Скриншот и видео: vk.com/kostzap.

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Метки: 
новости Карелии
заповедник «Костомукшский»
росомахи
видео-ловушка
зверь-одиночка