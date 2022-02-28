В Карелии выявлены 440 новых зараженных коронавирусом

За последние сутки в Карелии выявлены 440 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 84 ребенка. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных 32 человека находятся в состоянии средней тяжести, 3 человека - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще одного человека. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1395. Фото pixabay.com/rottonara