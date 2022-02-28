Сегодня в Петрозаводске пройдут сплошные проверки транспорта

Сегодня в Петрозаводске пройдет рейд ГИБДД «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

В городе ожидаются сплошные проверки транспорта, инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможной недолгой остановке в пути.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото источника