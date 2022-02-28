28 февраля 2022, 07:36
Сегодня в Петрозаводске пройдут сплошные проверки транспорта
Автомобилистов карельской столицы ждет очередной рейд «Контроль трезвости»
Сегодня в Петрозаводске пройдет рейд ГИБДД «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
В городе ожидаются сплошные проверки транспорта, инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможной недолгой остановке в пути.
О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото источника