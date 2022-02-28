Директор «не заморачивается» по поводу переезда троллейбусного депо

Депутаты Петросовета, входящие в состав транспортной комиссии, 24 февраля посетили петрозаводское депо на улице Московская и территорию на в районе Курганского проезда, где несколько десятилетий назад пытались построить новое депо для троллейбусного управления. Целью выезда стал осмотр состояния зданий и сооружений на Московской и на Кукковке.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский публично сказал, что необходимо освободить территорию на улице Московская под будущую застройку. Он предлагает перенести троллейбусное депо подальше от центра.

Депутаты пытались понять, есть ли у администрации какие-то конкретные расчеты и насколько реалистичен план по переносу предприятия «Городской транспорт» в микрорайон Кукковка?

Директор ПМУП «Городской транспорт» Виктор Клещев по поводу того, в какую сумму может вылиться переезд предприятия в район Курганского проезда откровенно сказал: «Меня не интересует сумма. Я не знаю, это много или мало, где эти деньги возьмет администрация. Я не заморачиваюсь».

О том, что увидели депутаты на Московской и Кукковке, и почему они пришли к неутешительным выводам, читайте в специальном репортаже нашего издания.