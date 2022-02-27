Что ждет троллейбусное депо на Московской – реконструкция или отъезд?

Текст и фото: Антонина Кябелева

24 февраля депутаты Петрозаводского горсовета, входящие в состав транспортной комиссии, посетили троллейбусное депо на улице Московская и корпус, много лет назад построенный в районе Курганского проезда на Кукковке для нового троллейбусного депо, но так и не введенный в эксплуатацию. Транспортная комиссия была создана в Петросовете в конце 2021 года для того, чтобы депутаты имели более полную информацию о реализации реформы общественного транспорта Петрозаводска и могли влиять на ее ход. Возглавил комиссию депутат Александр Калько.

Не секрет, что помимо разработки новой схемы организации транспортного обслуживания карельской столицы, которой занимается организация РОСДОРНИИ, крайне остро стоит вопрос о будущем троллейбусного депо на улице Московская. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский недвусмысленно высказался за то, что депо нужно переносить «за пределы города».

Сказать о выселении ПМУП «Городской транспорт» с улицы Московская легко, но как реализовать этот план, чтобы не угробить электротранспорт? Для того чтобы своими глазами увидеть состояние троллейбусного депо на Московской и оценить хотя бы теоретическую возможность переселения троллейбусов на Курганский проезд, депутаты Петросовета предприняли выезд «на натуру».

Для начала депутаты встретились с директором ПМУП «Городской транспорт» Виктором Клещевым. Он долго и пространно рассказывал о перспективах транспортной реформы, практически не касаясь конкретики.

Единственная полезная информация заключалась в том, что на вологодском предприятии уже приступили к сборке для Петрозаводска 16, как выразился директор, простых троллейбусов без автономного хода. Первые машины должны прийти в Петрозаводск в марте. Новые машины планируется пустить на обслуживание маршрута № 1, чтобы петрозаводчане почувствовали улучшение хотя бы на одном направлении.

Пока же из 72 машин 32 троллейбуса ждут списания или нуждаются в серьезном ремонте.

«В общей массе это не изменит ситуацию»,

- сказал директор ПМУП «Городской транспорт» по поводу грядущего обновления троллейбусного парка.

По его мнению, в любом случае придется приобретать «бэушные» машины. Скорее всего в Санкт-Петербурге.

По поводу перспективы продления контактной сети от Гоголевского моста на Древлянку Клещев сказал:

«Наши специалисты делали предварительные расчеты, сметы, сколько это будет стоить. И отдавали администрации. Вроде как какой-то там предварительный проект есть».

Депутаты не смогли выяснить у директора никаких подробностей «предварительных расчетов», кроме того, что «это миллионов семьдесят». «Это все дорого. Не дешево, так скажем», - заметил директор. На вопрос депутатов, где находится документация, Клещев пространно ответил: «В администрации нужно спросить». Он сослался на мнение Любарского, который не считает актуальным вопрос о продлении контактной линии.

Виктор Клещев сообщил, что в администрации города он получил задание проработать варианты приобретение машин в лизинг. Калько удивился, так как депутатам пришел ответ из петрозаводской мэрии о том, что троллейбусы в лизинг брать нецелесообразно. Причем, отметил Александр Калько, никаких аргументов нецелесообразности приведено не было. Эту нестыковку руководитель троллейбусного управления объяснил тем, что у города «нет доходов».

«Я верю администрации. Если они говорят, что мы не можем в этом году это реализовать, то я расчет не требую от них»,

- сказал Клещев.

На протяжении всей встречи Виктор Клещев настойчиво демонстрировал свое нежелание говорить о конкретных планах, связанных с будущим троллейбусного депо. Его позиция, во всяком случае мне так показалось, заключается в полном и беспрекословном подчинении тем решениям, которые будут приняты в городской администрации. Причем эмоционально это подчиненное состояние порой граничило с откровенным безразличием.

Депутаты предложили Клещеву вместе поехать и посмотреть территорию на Кукковке. «Честно говоря, мне делать там особо нечего», - сказал директор. Он отметил, что реконструировать депо на Московской невозможно из-за того, что нельзя остановить технологический процесс, связанный с обслуживанием транспорта. «Есть работы, которые просто так не остановить. У нас ночные смены, они готовят к утру троллейбусы», - объяснил директор.

Александр Калько поинтересовался, проводил ли кто-то сравнительное обследование сооружений на улице Московская и Курганском проезде, чтобы понять экономическую целесообразность переноса депо. Клещев считает, что главный вопрос – это пригодность зданий и конструкций, расположенных на Кукковке. «Это работа администрации, как она спланирует финансирование этих мероприятий», - сказал директор. Три года назад уже была попытка, как он выразился, «захода» на Кукковку. Но тогда она ничем не закончилась. Относительно цены вопроса Виктор Клещев заметил:

«Меня не интересует сумма. Я не знаю, это много или мало, где эти деньги возьмет администрация. Я не заморачиваюсь».

При этом он однозначно поддерживает идею переноса троллейбусного депо с Московской, не имея ни финансовых расчетов, ни реального представления о техническом состоянии зданий на Кукковке:

«Меня Любарский спросил, как состояние на Кургане, что там, возможно ли там? Я говорю: «Я не знаю, возможно ли там или нет. Но это единственный объект, который строился с этой целью».

Состояние зданий депо на улице Московская действительно ужасающее.

Начальник депо Радий Христенко провел небольшую экскурсию, показав осыпающиеся стены и текущие кровли.

«Все разваливается, рушится»,

- сказал он.

По словам Христенко, в депо есть очистные сооружения, которые соединены с системой канализации. Он вспомнил, что в 2019 году осматривал территорию брошенного депо на Кургане.

«Там настолько все хмуро»,

- резюмировал он.

Тем не менее Христенко считает, что Курган был бы предпочтительнее, так как там построены надежные боксы для обслуживания техники.

На Курганском проезде депутатов встретил представитель компании «Техрент» Михаил Полыванчук. ООО «Техрент» арендует данную территорию и помещения у муниципального предприятия «Автоспецтранс», которому они были переданы в оперативное управление.

«Здесь самое страшное – это очистные сооружения. Они полностью закиданы мусором. Очистные полностью засыпаны»,

- сказал Полыванчук.

По его словам, очистные сооружения в случае переноса депо придется строить заново. В старых очистных осталось огромное количество мазута, который просто «замуровали» в земле.

Зато ремонтные боксы для обслуживания техники выглядели вполне надежно. К тому же, сообщил Михаил Полыванчук, внутри сохраняется тепло даже во время морозов.

По его словам, в бывших ремонтных мастерских нужно восстанавливать электросети. Неплохо сохранилось и административное здание, где вполне можно разместить сотрудников ПМУП «Городской транспорт». На территории есть и электроподстанция, что для электротранспорта имеет принципиальное значение.

«Мы еще раз убедились в том, что нужно проводить обследование технического состояния зданий»,

- сказал Александр Калько.

Депутат Виталий Марков считает, что современные технологии позволят относительно недорого построить очистные сооружения. Депутаты единодушны в том, что предварительно необходимо просчитать более выгодный вариант – постепенно приводить в нормальное состояние старое депо на Московской или вплотную заняться реконструкцией территории на Кукковке. Иных более перспективных мест для переноса депо, кроме Кукковки, считают депутаты, в Петрозаводске нет.

«Печальное зрелище», - так оценили члены транспортной комиссии увиденное.

Разговоры о необходимости переезда троллейбусного депо с улицы Московская в другое место, идут уже давно. Сложно сказать, что больше стимулирует тех, кто продвигает эту идею, – аварийное состояние зданий муниципального предприятия «Городской транспорт» или перспектива освободить лакомый земельный участок под застройку. Мне показалось, что второй стимул превалирует.

А как еще объяснить тот факт, что мэр Любарский заговорил о необходимости переноса депо, не имея ни малейшего представления, во что обойдется городской казне этот переезд? Крайне опасно, когда интересы нескольких бизнесменов перевешивают потребности многотысячного города в удобном и надежном транспорте. В любом случае принимать окончательное решение необходимо после тщательной проработки всех возможных сценариев, как с технической, так и с финансовой стороны. Причем делать это, действительно, нужно как можно скорее.