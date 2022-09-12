В Карелии выявили 359 новых заболевших Covid-19 за сутки

За последние сутки в Карелии выявлены 359 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 12 человек. Умерших нет. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В стране за сутки 46 488 новых зараженных. Умер еще 81 человек.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 385 429 человек. Общее число случаев заражения превысило 20,11 миллиона. Фото: unsplash.com