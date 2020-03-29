В Карелии - второй условно-положительный результат на коронавирус

На своей страничке в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что у второй пациентки в Карелии выявлен условно-положительный результат теста на коронавирус.

«Условно положительный результат исследования на коронавирус получен у девушки, госпитализированной 25 марта в Республиканскую инфекционную больницу с признаками острого респираторного заболевания. Это результат второго теста, первый у нее – отрицательный. Биоматериалы пациентки направлены для верификации диагноза в ФКУЗ «Противочумный центр Роспотребнадзора» (Москва)»,

- сообщает министр.

Также он рассказал, что девушка контактировала с человеком, у которого коронавирусная инфекция подтверждена. Состояние пациентки стабильное, близкое к удовлетворительному, температуры нет.

Вскоре эту информацию подтвердил в соцсети и глава Карелии Парфенчиков.

Напомним, что еще сегодня утром сообщалось, что условно-положительный результат зафиксирован только у одного пациента, о чем мы писали ранее.